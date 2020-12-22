Коронавірус у легкій формі: як розпізнати симптоми хвороби

Нерідко легка форма Covid-19 у дорослої людини може протікати без температури та кашлю

У легкій формі коронавірус переносять більшість пацієнтів – до 80% усіх хворих

Симптоми коронавірусу у легкій формі дещо різняться від тих, які виникають за важкої форми перебігу хвороби.

У більшості випадків інкубаційний період зараження на коронавірус – до 10 днів. У деяких окремих випадках він може тривати близько 20 днів, повідомляють «Факти».

Найбільший шанс інфікуватись Covid-19 від уже хворої людини у перший-другий день до моменту розпізнавання хвороби, а також перші чотири дні захворювання. У разі, коли коронавірус протікає безсимптомно, складніше визначити перший, а значить, найнебезпечніший для зараження день.

Симптоми коронавірусу у легкій формі по днях:

День 1. У хворого на коронавірус може бути незначне підвищення температури, але такий симптом може і не з’явитись. Зазвичай у інфікованих болять м’язи, суглоби, може бути ломота у тілі та загальна слабкість.

День 2-3. У цей період пацієнт, хворий на коронавірус, втрачає нюх та смак. Нежиті, як правило, немає. Може залишатись незначне підвищення температури, зберігається слабкість. Може з’явитись поверхневий кашель, біль у горлі.

День 4-6. На четвертий день протікання хвороби можуть з’явитись проблеми з травлення: біль у шлунку, нудота. Також може спостерігатись нежить, біль у горлі.

У цей період у хворого може нормалізуватись температура тіла та з’являється загальне покращення стану, а саме: може повертатись нюх та смак, зникає слабкість та ломота у тілі.

День 7-14. На другому тижні хвороби, яка протікає у легкій формі, пацієнти загалом одужують. Повністю повертається нюх та смак, біль у тілі та горлі зникає. Температура тіла нормалізується, а людина почувається добре.

У легкій формі коронавірус переносять більшість пацієнтів – до 80% усіх хворих. Окрім того, коронавірусна інфекція може проходити взагалі без жодних симптомів.

Нерідко легка форма Covid-19 у дорослої людини може протікати без температури та кашлю.

Новий штам коронавірусу, про поширення якого заявили у Великій Британії, поставив на вуха увесь світ та змусив країни посилювати протиепідемічні заходи.

У Британії заговорили про появу нового штаму коронавірусу ще восени. За словами фахівця Служби громадської охорони здоров’я країни Сьюзан Гопкінс, його виявили ще у вересні. Тоді на штам не звернули уваги. Офіційно країна заявила про мутацію лише 14 грудня.

Наразі немає жодних доказів того, що новий варіант небезпечніший чи по-іншому реагує на вакцини.