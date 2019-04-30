У Києві знову «замінували» гіпермаркет «Ашан» (фото, відео)



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До магазину нікого не пускають Фото: Інформатор

Повідомлення про мінування гіпермаркету надійшло близько 16:00

У вівторок, 30 квітня, евакуювали персонал і відвідувачів гіпермаркету «Ашан», який знаходиться за адресою вулиця Антоновича, 167 у Києві.

Правоохоронці отримали виклик про те, що в будівлі знаходиться вибухівка.

Інформація про мінування гіпермаркету надійшла близько 16:00. Про це повідомляє Інформатор.

На місце прибули правоохоронці, співробітники ДСНС і швидка допомога, пізніше прибули вибухотехніки.

Наразі в будівлі працюють правоохоронці, в «Ашан» нікого не пускають.

Зазначимо, що ТРЦ Ocean Plaza, в якому знаходиться гіпермаркет, працює в нормальному режимі.

Нагадаємо, 28 квітня у мережі гіпермаркетів «Ашан» отримали повідомлення про замінування всіх магазинів мережі у Києві та Дніпрі.