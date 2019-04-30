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    У Києві знову «замінували» гіпермаркет «Ашан» (фото, відео)

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    До магазину нікого не пускають - У Києві знову «замінували» гіпермаркет «Ашан» (фото, відео)
    До магазину нікого не пускають
    Фото: Інформатор

    Повідомлення про мінування гіпермаркету надійшло близько 16:00

    У вівторок, 30 квітня, евакуювали персонал і відвідувачів гіпермаркету «Ашан», який знаходиться за адресою вулиця Антоновича, 167 у Києві.

    Правоохоронці отримали виклик про те, що в будівлі знаходиться вибухівка.

    Інформація про мінування гіпермаркету надійшла близько 16:00. Про це повідомляє Інформатор.

    На місце прибули правоохоронці, співробітники ДСНС і швидка допомога, пізніше прибули вибухотехніки.

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    Наразі в будівлі працюють правоохоронці, в «Ашан» нікого не пускають.

    Зазначимо, що ТРЦ Ocean Plaza, в якому знаходиться гіпермаркет, працює в нормальному режимі.

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    У Києві знову «замінували» гіпермаркет «Ашан» (фото, відео)
    У Києві знову «замінували» гіпермаркет «Ашан» (фото, відео)
    У Києві знову «замінували» гіпермаркет «Ашан» (фото, відео)
    У Києві знову «замінували» гіпермаркет «Ашан» (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 28 квітня у мережі гіпермаркетів «Ашан» отримали повідомлення про замінування всіх магазинів мережі у Києві та Дніпрі.

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