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    Події в Україні

    У Херсоні пролунав вибух, зчинилась пожежа (відео)

    В районі залізничного вокзалу спостерігається сильне задимлення&nbsp; - У Херсоні пролунав вибух, зчинилась пожежа (відео)

    В районі залізничного вокзалу спостерігається сильне задимлення 

    фото з соцмереж

    Ймовірно, горить склад пластмаси

    У тимчасово окупованому Херсоні пролунав вибух, після якого над містом став підніматися чорний дим. Про це повідомляють ЗМІ.

    Сильне задимлення спостерігається в районі залізничного вокзалу.

    Telegram-канали повідомляють, що горить склад пластмаси.

    Нагадаємо, триває 133-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники відбили штурм окупантів на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    У Херсоні пролунав вибух, зчинилась пожежа (відео)