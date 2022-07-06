У Херсоні пролунав вибух, зчинилась пожежа (відео)

Ймовірно, горить склад пластмаси

У тимчасово окупованому Херсоні пролунав вибух, після якого над містом став підніматися чорний дим. Про це повідомляють ЗМІ.

Сильне задимлення спостерігається в районі залізничного вокзалу.

Telegram-канали повідомляють, що горить склад пластмаси.

Нагадаємо, триває 133-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники відбили штурм окупантів на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.



