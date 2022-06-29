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  4. Рашист розповів, як знищував українців у Херсоні: перехоплення розвідки (аудіо)
рус
    Події в Україні

    Рашист розповів, як знищував українців у Херсоні: перехоплення розвідки (аудіо)

    Рашист розповів, як знищував українців у Херсоні: перехоплення розвідки (аудіо)
    фото з відкритих джерел

    Загарбник кічиться, що вбивав українців

    Російські окупанти вбивали цивільних в окупованому Херсоні і тепер цим пишаються перед рідними. Зокрема, розстрілювали їх з гармати, та переїжджали їх машиною. Про це свідчать нові перехоплення ГУР розмови окупанта з дівчиною.

    «Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди... їздили» – розповів загарбник, як вбивав цивільних в окупованому Херсоні.

    З розмови стає зрозуміло, що тільки він власноруч убив 4-5 осіб.

    Нагадаємо, Збройні сили України завдають ворогу нищівних втрат, тож окупанти масово відмовляються воювати і йдуть у відмову. Про це свідчать нові перехоплення розмов ворога

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашист розповів, як знищував українців у Херсоні: перехоплення розвідки (аудіо)