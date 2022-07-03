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    Події в Україні

    Британська розвідка розкрила плани окупантів у Херсоні

    Пріоритетною метою політики Росії є пошук конституційного рішення для окупації - Британська розвідка розкрила плани окупантів у Херсоні
    Пріоритетною метою політики Росії є пошук конституційного рішення для окупації
    фото з відкритих джерел

    Арешт мера Херсона Ігоря Колихаєва є спробою придушити опір окупації

    Окупаційна влада заявила, що проведе референдум про приєднання Херсонської області до РФ до осені 2022 року. Росія, ймовірно, віддає пріоритет псевдоконституційному голосуванню в спробі узаконити свій контроль над регіоном. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

    У відомстві припустили, що арешт обраного мера Херсона Ігоря Колихаєва, який стався 28 червня, є спробою придушити опір окупації.

    «Однак на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір. Херсонська область є регіоном, який найбільш повно зазнав нової російської окупації з лютого», – ідеться в повідомленні.

    У британській розвідці заявили, що пріоритетною метою політики Росії є пошук конституційного рішення для окупації.

    «Цілком ймовірно, що вона буде готова підтасувати результати голосування, щоб домогтися прийнятного результату», – ідеться в повідомленні.

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    Теги: розвідка росія окупанти енергетика війна референдум арешт Україна Twitter влада окупація #stoprussia Володимир Жемчугов
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    Британська розвідка розкрила плани окупантів у Херсоні