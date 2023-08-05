У Грузії загинула українська медійниця

Аліна Поліковська була в Грузії з чоловіком та трьома дітьми

Внаслідок потужного зсуву ґрунту у грузинському селищі Шові загинула медійниця з України. Її тіло знайшли на місці трагедії, тривають пошуки сім'ї. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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«Українське посольство в Грузії встановило зв'язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців в селищі Шові», – ідеться у повідомленні.

Журналістка Ольга Артюшенко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що загиблою виявилася українська медійниця Аліна Поліковська. Наразі відомості про долю трьох дітей українки та її чоловіка відсутні.

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«Аліна Поліковська загинула. В Грузії. Вона була там з чоловіком та трьома дітьми. Зсув. 30 років, кажуть, нічого такого там не було. Її знайшли. Їх – ще ні», – написала колега загиблої.

За словами Артюшенко, журналістка з дітьми та чоловіком мешкали у Нідерландах. Їхня родина була прекрасною.

«Аліна була доброю, розумною, красивою – не дивно, що це зрозумів Заза і забрав її до себе до Нідерландів. Вони мали велику чудову сім'ю в Утрехті», – написала журналістка.

Нагадаємо, 3 серпня районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача стався масштабний зсув ґрунту. Внаслідок стихійного лиха зникли безвісти десятки людей. Також пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. У Грузії вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 14:00 відомо про 13 загиблих, ще понад 20 людей залишаються у розшуку.