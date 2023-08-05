Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Грузії загинула українська медійниця

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Грузії загинула українська медійниця
Аліна Поліковська загинула в Грузії
фото з відкритих джерел

Аліна Поліковська була в Грузії з чоловіком та трьома дітьми

Внаслідок потужного зсуву ґрунту у грузинському селищі Шові загинула медійниця з України. Її тіло знайшли на місці трагедії, тривають пошуки сім'ї. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Українське посольство в Грузії встановило зв'язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців в селищі Шові», – ідеться у повідомленні.

У Грузії загинула українська медійниця фото 1

Журналістка Ольга Артюшенко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що загиблою виявилася українська медійниця Аліна Поліковська. Наразі відомості про долю трьох дітей українки та її чоловіка відсутні.

У Грузії загинула українська медійниця фото 2

«Аліна Поліковська загинула. В Грузії. Вона була там з чоловіком та трьома дітьми. Зсув. 30 років, кажуть, нічого такого там не було. Її знайшли. Їх – ще ні», – написала колега загиблої.

У Грузії загинула українська медійниця фото 3

За словами Артюшенко, журналістка з дітьми та чоловіком мешкали у Нідерландах. Їхня родина була прекрасною.

У Грузії загинула українська медійниця фото 4

«Аліна була доброю, розумною, красивою – не дивно, що це зрозумів Заза і забрав її до себе до Нідерландів. Вони мали велику чудову сім'ю в Утрехті», – написала журналістка.

Нагадаємо, 3 серпня районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача стався масштабний зсув ґрунту. Внаслідок стихійного лиха зникли безвісти десятки людей. Також пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. У Грузії вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 14:00 відомо про 13 загиблих, ще понад 20 людей залишаються у розшуку.

Теги: дороги Грузія посольство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зурабішвілі: «Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації»
Протест у Батумі. Президентка Грузії відреагувала
28 липня, 09:37
Грузія обмежила експорт американських автомобілів до Росії та Білорусі
Грузія обмежила експорт американських автомобілів до Росії та Білорусі
3 серпня, 03:57
У Грузії вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція
У Грузії через зсув ґрунту загинула українка, її дитину шукають
Сьогодні, 15:07

Події в Україні

Били по «Мотор Січі»: Зеленський повідомив подробиці ракетної атаки 5 серпня
Били по «Мотор Січі»: Зеленський повідомив подробиці ракетної атаки 5 серпня
Окупанти атакували Україну ракетами з території Білорусі
Окупанти атакували Україну ракетами з території Білорусі
Росіяни атакували околиці Запоріжжя: що відомо
Росіяни атакували околиці Запоріжжя: що відомо
У Грузії загинула українська медійниця
У Грузії загинула українська медійниця
Тривога в Україні: окупанти запускали «Калібри» та «Кинджали»
Тривога в Україні: окупанти запускали «Калібри» та «Кинджали»
Ракетна атака: у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи
Ракетна атака: у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
21K
Контрнаступ ЗСУ: генерал розкрив важливі нюанси
12K
Ракетна небезпека: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
11K
На кордоні ухилянти повторили трюк Коперфільда (відео)
8883
Ракетна атака: у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи
7111
Військком-хабарник на фронті. Що не так з цією ситуацією

Новини

The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
Сьогодні, 11:36
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
Сьогодні, 09:48
ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС
Сьогодні, 08:54
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 серпня
Сьогодні, 05:48
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Соратник Зеленського вступився за скандальний «Інгулець» та посварив українців через «Барбі»
Вчора, 17:31

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту