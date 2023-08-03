Грузія обмежила експорт американських автомобілів до Росії та Білорусі

Обмеження також стосуються експорту та реекспорту автомобілів, які були імпортовані з країн Євросоюзу

Грузія впроваджує обмеження на експорт та реекспорт автомобілів до Росії та Білорусі відповідно до санкцій, запроваджених Європейським Союзом. Про це повідомила Служба доходів Міністерства фінансів Грузії, пише «Эхо Кавказа».

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При цьому, окрім обмежень щодо американських авто, грузинська влада повідомляє про обмеження на експорт та реекспорт автомобілів, які були імпортовані з країн Євросоюзу, з 26 вересня, відповідно до 11-го пакету санкцій ЄС.

Згідно з новими санкціями Євросоюзу, що були затверджені 23 червня, Росії заборонено імпортувати автомобілі з об'ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів (1,9 літра), а також всі електричні та гібридні автомобілі.

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Раніше міністр економіки Грузії, Леван Давіташвілі, висловив сподівання, що попри санкції, реекспорт автомобілів до Росії не припиниться, оскільки це є важливим джерелом доходу для країни. Легкові автомобілі були третім за величиною експортним товаром Грузії в торгівлі з РФ.

Влада Грузії заявляє, що повністю дотримується міжнародних санкцій, але уряд не запроваджуватиме двосторонні санкції щодо Росії, оскільки це не на користь країни.

Раінше повідомлялося, що у Чехії розпочалася конфіскація активів російського олігарха Володимира Євтушенкова, який потрапив під санкції за військову агресію РФ проти України.

До слова, Європейський союз запровадив нові санкції проти Росії. Зокрема, за дезінформацію про війну в Україні. П