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Протест у Батумі. Президентка Грузії відреагувала

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Протест у Батумі. Президентка Грузії відреагувала
Зурабішвілі: «Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації»
фото з відкритих джерел

За словами грузинської президентки, прибуття лайнера із Сочі є російською провокацією

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на прибуття в Батумі лайнера Astoria Grande із російського Сочі і протести, які воно викликало. Про це вона написала у Twitter.

За словами грузинської президентки, прибуття лайнера із Сочі є російською провокацією, в той час, як президент країни-агресорки РФ Володимир Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі.

«Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації – російського круїзного лайнера, що заходить до грузинського порту Батумі», – підкреслила Зурабішвілі.

Грузини протестують у Батумі через приїзд росіян
Грузини протестують у Батумі через приїзд росіян
фото: Радіо Свобода

Президентка додала, що безпека Чорного моря є життєво важливою для України, Грузії і Євросоюзу.

Напередодні круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, прибув до грузинського Батумі. Після цього місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували «Російський корабель, йди на **й» та «Абхазія – це Грузія», а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Того ж вечора лайнер відплив з Батумі – на два дні раніше, ніж планувалося.

Нагадаємо, вранці у четвер, 27 липня, до грузинського порту Батумі із російського Сочі зайшов круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи: у зв'язку з цим опозиційні партії Грузії влаштували протест.

Раніше російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестав діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

До слова, країни Євросоюзу видали росіянам понад 94 тис. нових видів на тимчасове проживання у 2022 році.

Теги: Грузія лайнер президент протест Саломе Зурабішвілі

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