Протест у Батумі. Президентка Грузії відреагувала

Зурабішвілі: «Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації»

За словами грузинської президентки, прибуття лайнера із Сочі є російською провокацією

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на прибуття в Батумі лайнера Astoria Grande із російського Сочі і протести, які воно викликало. Про це вона написала у Twitter.

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За словами грузинської президентки, прибуття лайнера із Сочі є російською провокацією, в той час, як президент країни-агресорки РФ Володимир Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі.

«Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації – російського круїзного лайнера, що заходить до грузинського порту Батумі», – підкреслила Зурабішвілі.

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Грузини протестують у Батумі через приїзд росіян фото: Радіо Свобода

Президентка додала, що безпека Чорного моря є життєво важливою для України, Грузії і Євросоюзу.

Напередодні круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, прибув до грузинського Батумі. Після цього місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували «Російський корабель, йди на **й» та «Абхазія – це Грузія», а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Того ж вечора лайнер відплив з Батумі – на два дні раніше, ніж планувалося.

Нагадаємо, вранці у четвер, 27 липня, до грузинського порту Батумі із російського Сочі зайшов круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи: у зв'язку з цим опозиційні партії Грузії влаштували протест.

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Раніше російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестав діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

До слова, країни Євросоюзу видали росіянам понад 94 тис. нових видів на тимчасове проживання у 2022 році.