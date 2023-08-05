У Грузії через зсув ґрунту загинула українка, її дитину шукають

У Грузії вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція

Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої

Внаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також перебувала в місці трагедії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла.

Паралельно дипломати перевіряють, чи не було інших українців у селищі Шові.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 3 серпня районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача стався масштабний зсув ґрунту. Внаслідок стихійного лиха зникли безвісти десятки людей. Також пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями.

У Грузії вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 14:00 відомо про 13 загиблих, ще понад 20 людей залишаються у розшуку.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття народу Грузії через стихійне лихо на гірському курорті Шові.