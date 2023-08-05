Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Грузії через зсув ґрунту загинула українка, її дитину шукають

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Грузії через зсув ґрунту загинула українка, її дитину шукають
У Грузії вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція
фото з відкритих джерел

Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої

Внаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також перебувала в місці трагедії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла.

Паралельно дипломати перевіряють, чи не було інших українців у селищі Шові.

Нагадаємо, 3 серпня районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача стався масштабний зсув ґрунту. Внаслідок стихійного лиха зникли безвісти десятки людей. Також пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями.

У Грузії вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 14:00 відомо про 13 загиблих, ще понад 20 людей залишаються у розшуку.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття народу Грузії через стихійне лихо на гірському курорті Шові.

Теги: дороги посольство Володимир Зеленський українка Грузія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Предмет, який нібито виявили в черевику лікаря
Грузія звинуватила іноземного лікаря у викраденні зразка аналізів Саакашвілі (відео)
15 липня, 06:51
Зурабішвілі: «Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації»
Протест у Батумі. Президентка Грузії відреагувала
28 липня, 09:37
Грузія обмежила експорт американських автомобілів до Росії та Білорусі
Грузія обмежила експорт американських автомобілів до Росії та Білорусі
3 серпня, 03:57

Соціум

У Грузії через зсув ґрунту загинула українка, її дитину шукають
У Грузії через зсув ґрунту загинула українка, її дитину шукають
Удар по танкеру: у РФ підтвердили, що судно продірявлене
Удар по танкеру: у РФ підтвердили, що судно продірявлене
Атака на «Олєнєгорський горняк»: британська розвідка оцінила наслідки для флоту РФ
Атака на «Олєнєгорський горняк»: британська розвідка оцінила наслідки для флоту РФ
На заводі з виробництва «Іскандерів» у РФ прогримів вибух
На заводі з виробництва «Іскандерів» у РФ прогримів вибух
Пекін розкритикував Росію через «жорстоке» ставлення до китайців – Bloomberg
Пекін розкритикував Росію через «жорстоке» ставлення до китайців – Bloomberg
Під Курськом «бавовна»: прилетіло в адмінбудівлі
Під Курськом «бавовна»: прилетіло в адмінбудівлі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Контрнаступ ЗСУ: генерал розкрив важливі нюанси
13K
Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі
7883
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
7286
В окупованому Криму колаборанти готуються до втечі – Гуменюк
6363
На кордоні ухилянти повторили трюк Коперфільда (відео)
5464
Співпраця фірми Бубки з оккупантами: Беленюк повідомив нові деталі щодо розслідування

Новини

The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
Сьогодні, 11:36
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
Сьогодні, 09:48
ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС
Сьогодні, 08:54
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 серпня
Сьогодні, 05:48
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Соратник Зеленського вступився за скандальний «Інгулець» та посварив українців через «Барбі»
Вчора, 17:31

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту