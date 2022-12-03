У єпархії Московської церкви знайдено ноутбук із дитячою порнографією – ЗМІ

Порушено кримінальну справу за фактом зберігання та розповсюдження порнографії

На території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП зберігали дитячу порнографію. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

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«За результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (дитячу порнографію), які за попередніми даними, не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею «отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення або інше переміщення, виготовлення, збут та розповсюдження».

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Зазначається, що йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Микиту (Сторожука).

Співробітники вилучили техніку та направили її на комп'ютерно-технічну експертизу, за результатами якої планується подальше проведення слідчих дій щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з Москви, російське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів. Контррозвідувальні заходи проводилися на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

Крім того, під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.