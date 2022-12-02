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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони Московської церкви в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони Московської церкви в Україні
Офіс президента

Кабмін має підготували законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні церков із центрами впливу в РФ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Рада національної безпеки і оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій. Про це йдеться в указі №820 від 1 грудня.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в указі.

Зокрема, Кабінетові міністрів доручено внести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради законопроекти.

Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено забезпечити у двомісячний строк проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, за необхідності вжити передбачених законодавством заходів.

Кабмін також повинен забезпечити у двомісячний строк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Службі безпеки України разом з Національною поліцією та іншими державними органами, до компетенції яких відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, доручено активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.

При цьому Кабміну доручено підвищити статус Державної служби з етнополітики та свободи совісті, зокрема вирішити невідкладно питання віднесення цієї Держслужби до центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо урядом. Зараз робота цього органу координується Кабміном через міністра культури.

Раніще повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях

Нагадаємо, Україна запустила процедуру заборони УПЦ МП. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що гарантуватиме Україні духовну незалежність.

До слова, СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію.

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Теги: війна росія окупанти Україна церква Володимир Зеленський РНБО

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