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Напівоголений хлопець та єпископ. Шокуючі деталі обшуку Московського патріархату

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Напівоголений хлопець та єпископ. Шокуючі деталі обшуку Московського патріархату
фото з відкритих джерел

Вчора єпископом Івано-Франківським та Коломийським став архімандрит Никита (Сторожук) з бази «Миротворець»

СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з Москви, російське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів. Контррозвідувальні заходи проводилися на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

За даними джерел LB.ua, обшук проводився у консисторії (адміністрації єпархії). Зокрема, керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає. Саме він є найбільш імовірною кандидатурою на посаду архієрея УПЦ МП замість Павла.

За даними джерел, під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії. 

Серед причин внесення архімандрита Никити до бази «Миротворця» – вчинення провокацій, маніпуляція інформацією й участь у дестабілізації суспільного життя в Україні. Також клірика УПЦ МП вважають противником незалежності українського православ'я від РПЦ.

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фото з відкритих джерел

Мелетій – один з учасників зустрічі керівництва УПЦ (МП) з нардепом Вадимом Новинським у Німеччині на початку листопада. Під час обшуків СБУ знайшла підтвердження російського громадянства Мелетія.

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Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ, розповідати про нібито утиски «московської церкви» тощо.

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Теги: громадянство обшук

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