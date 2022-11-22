Служба у Лаврі. Кому воздасться?

За останні місяці СБУ відкрила 23 кримінальні провадження стосовно служителів Московського патріархату…

У вівторок 22 листопада Свято-Успенську Києво-Печерську лавру, якою заправляє Церква Московського патріархату, відвідали неочікувані «паломники». Кремезні чоловіки у балаклавах та зі зброєю рухалися у напрямку вказівника «Печери…». На порозі святині їх зустрів намісник Лаври, одіозний митрополит Павло (Лебідь).

Намісник Лаври митрополит Павло зустрічає неочікуваних гостей у погонах фото: Lb.ua

Для нього візити правоохоронців – звична справа. Павло вже виходив з таких історій «цілим і неушкодженим»…

З офіційних ранкових релізів правоохоронців стало відомо: співробітники Служби безпеки спільно з Національною поліцією та Національною гвардією проводять контррозвідувальні заходи. Зокрема, у приміщеннях Лаври шукали диверсійно-розвідувальні групи, іноземних громадян, а також зброю. Крім цього, правоохоронці перевіряли осіб (ймовірно, маються на увазі духовенство і монахи, що служать у Лаврі – «Главком») на причетність до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Водночас силове відомство запевнило, що поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання. Але при цьому не допустить використання Лаври як осередку «руского міра».

Ця пересторога цілком обґрунтована. Наприклад, на дев’ятому місяці збройного вторгнення Росії в Україну у стінах Києво-Печерської лаври гучно звучать піснеспіви на честь «России-матушки-Русі». Цей факт зафіксовано 12 листопада 2022 року. Намісник Лаври митрополит Павло одразу визнав правдивість відео і заявив, що отцю Захарію, який таке дозволив, заборонили служити літургії.

Попри це СБУ відреагувала на скандал. Там відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України («Заперечення збройної агресії РФ проти України»). А новий очільник спецслужби Василь Малюк пообіцяв не допустити подібних речей.

«Боже правый, мать-Россию сохрани»

Кілька останніх місяців силовики помітно посилили роботу з представниками Московського православ’я в Україні, оскільки вбачають реальні загрози ворожого впливу через цю релігійну організацію. До того ж окремі архієреї не поспішають розривати зв’язки з Російською православною церквою. Водночас російський патріарх Кирило, як отче наш, втовкмачує у голови росіян догму: смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи».

Під час війни несподівані знахідки правоохоронці виявили у керівника Тульчинської та Брацлавської єпархії УПЦ МП на Вінниччині митрополита Іонафана (в миру – Анатолій Єлецьких).

Митрополит Іонафан з Вінниччини «відзначився» тим, що написав «Гімн-молитва за Россию» фото з відкритих джерел

Це пропагандистські листівки, в яких виправдовувалася збройна агресія РФ і тимчасова окупація східних та південних районів України. Надруковані матеріали зберігалися у підсобних приміщеннях церкви, їх планували роздати місцевим мешканцям через канцелярію єпархії.

Найбільше привертає увагу «Гімн-молитва за Россию», який написав сам митрополит Іонафан.

фото пресслужби СБУ

Хоч і текст надрукований 2015 року, але нині повністю відображає проімперські наративи, запущені російськими пропагандистами під час війни.

Архієрею з Вінниччини вже вручили підозру за трьома статтями. Найважче покарання за однією з них – до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Церковні рейди

СБУ також побувала у духовенства УПЦ МП у Кіровоградській області, навідалася до Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП і Корецького Свято-Троїцького монастиря, що на Рівненщині. Було виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість, виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. За попередніми оцінками, у текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України.

Антиукраїнські матеріали, виготовлені у Росії, було знайдено у священників Кіровоградської області фото пресслужби СБУ

У храмах Рівненській області силовики шукали диверсійно-розвідувальні групи та зброю.

«Якщо ж взяти період з початку війни, то ми відкрили 23 кримінальних провадження по таким персонажам, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах», – заявив Василь Малюк.

Забуті справи і «вуха Татарова»

Нинішні гучні обшуки у храмах УПЦ МП відсунули на задній план інші, не менш скандальні справи. Наприклад, кримінальну справу настоятеля Воскресенського храму УПЦ МП в Острозі Рівненської області Віктора Земляного. Її другий рік слухає місцевий суд. За версією слідства, у 2015-2017 роках обвинувачений священнослужитель придбав і розповсюджував серед населення друковану продукцію, в якій містяться висловлювання, що принижують релігійні почуття віруючих, розпалюють релігійної нетерпимість та ворожнечу.

Кримінальна справа настоятеля Воскресенського храму УПЦ МП в Острозі Рівненської області Віктора Земляного другий рік слухається у суді фото з відкритих джерел

Крім цього, Земляний брав участь у зйомці відеофільмів російського виробництва, у яких події щодо суспільно-політичної та релігійної ситуації в Україні відображуються в негативному світлі. У судових ухвалах згадуються фільми «Гонение», який вийшов на прокремлівському каналі «Россия 1» (у ньому Земляний – один з коментаторів) і «Украина. Операция «Мазепа» (наголошував на духовній єдності через Московського патріарха зі всім світом).

У справі настоятеля Земляного є цікава деталь. Адвокатом священника певний час був Олег Татаров, теперішній заступник керівника Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака. Видання «Релігійна правда», посилаючись на власні джерела, писало, що Татаров буцімто намагався залякати працівників СБУ, здійснити на них тиск через нову кримінальну справу. Річ утім, що за заявою Віктора Земляного, Державне бюро розслідувань зареєструвало провадження (ч.1 ст. 372 Кримінального кодексу, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності) щодо дій працівників Рівненського Управління СБУ. Востаннє досудове розслідування цієї справи суд продовжував до 7 листопада 2021 року. Тому, скоріше за все, кримінальне провадження проти СБУ почило в бозі.

Варто також нагадати, що СБУ прийшла з обшуками до пенатів предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла не вперше. Кілька років тому обшуки ініціювали в межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Згодом архієрея звинуватили у координації провокації під час Об'єднавчого собору в Києві, який відбувся 15 листопада 2018 року. Але, окрім гучних релізів, кримінальної справи не було.

Щоправда, у 2019 році Ржищівський міський суд Київської області призначав лінгвістичну семантико-текстуальну експертизу інтерв’ю намісника Павла «Он с бесом поцеловался», розміщеному 25 жовтня 2018 року на YouTube-каналі «Главновости». У ході досудового розслідування працівники департаменту захисту національної державності СБУ після перегляду вказаного інтерв’ю зробили висновок, що митрополит Павло своїми висловами порушує рівноправність громадян на релігійні переконання. У вказаному інтерв’ю він не толерантно висловлювався на адресу предстоятеля УПЦ КП патріарха Філарета, а також представників Константинопольського патріархату, у зв’язку з іншими релігійними поглядами. Проте й ці потуги правоохоронців нічим не закінчилися.

Також не увінчалося успіхом досудове розслідування Нацполіції стосовно священнослужителів УПЦ МП Житомирської області. Зокрема, арешт майна Єпархіального управління Житомирської і Новоград-Волинської єпархії УПЦ МП у грудні 2018 року без особливих потуг було скасовано судом у січні 2020 року. За майже два роки правоохоронці не наважилися оголосити підозри за фактами розпалювання релігійної ворожнечі.

Що ж виходить у підсумку? Операції силовиків на початку супроводжуються бравурними повідомленнями, а в підсумку часто-густо всі ці справи гальмуються і жодних вироків ніхто не отримує. Але про це вже ніхто не рапортує…

***

Тим часом вірний глашатай Путіна Дмитро Пєсков вже відкрито назвав останні обшуки в Києво-Печерській лаврі «війною Києва проти російського православ’я». Ось цитата Пєскова: «Українська сторона давно воює з... Російською православною церквою, і я б сказав, що це можна розглядати як чергову ланку в ланцюгу цих військових дій проти російського православ’я», – сказав представник Кремля.

І це святісінька правда! Бо як іще можна пояснити юридичний факт: Корецький Свято-Троїцький жіночий монастир Московського патріархату, до якого також приходила СБУ, підпорядкований навіть не УПЦ МП, а… Священному синоду Російської православної церкви?!

дані Youcontrol

Тобто церкви, до яких ходять українці мають пряме підпорядкування не лише Московському патріархату через УПЦ МП, а безпосередньо РПЦ, релігійній організації, яка публічно благословляє убивства… цих же українців.

Віталій Тараненко, «Главком»