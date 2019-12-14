У ЄС констатували погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2019 році арешти кримських татар і обшуки в будинках почастішали

Цьогоріч, як і у 2018 році, тривають систематичні репресії осіб, які виступили проти окупаційної «влади» Криму

У незаконно анексованому Росією Криму протягом 2019 року погіршилася ситуація із правами людини.

Про це повідомляється у доповіді Європейської комісії про імплементацію Україною угоди про асоціацію з ЄС.

У документі наголошують, що цьогоріч, як і у 2018 році, тривають систематичні репресії осіб, які виступили проти окупаційної «влади» Криму.

Діяльність кримськотатарського Меджлісу відповідно до російського законодавства залишається під забороною із 2016 року. Єврокомісія наголосила, що на півострові тривають «широкомасштабні залякування та переслідування». У 2019 році арешти кримських татар і обшуки в будинках почастішали.

Єврокомісія фіксує обмеження основних свобод, зокрема права на освіту.

У документі згадано повідомлення про нелюдські умови в місцях тримання під вартою у Криму, які регулярно надходять управлінню Верховного комісара ООН.

До слова, у середу, 18 грудня, Генеральна Асамблея ООН винесе на голосування проєкт резолюції щодо дотримання прав людини в окупованому Криму.