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    Економіка та фінанси

    Євросоюз працює над створенням аналогу «акту Магнітського»

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    У Євросоюзу вже є подібні санкційні режими, наприклад, щодо осіб, які несуть відповідальність за застосування чи поширення хімічної зброї - Євросоюз працює над створенням аналогу «акту Магнітського»
    У Євросоюзу вже є подібні санкційні режими, наприклад, щодо осіб, які несуть відповідальність за застосування чи поширення хімічної зброї

    Країни-учасниці ЄС одноголосно підтримали ініціативу створення санкційного режиму

    Європейський Союз починає роботу зі створення санкційного режиму у сфері прав людини, аналогічного «акту Магнітського» в США.

    Про це у понеділок заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ 28 країн співтовариства в Брюсселі.

    «За запитом ряду країн ми домовилися запустити роботу зі створення глобального санкційного режиму з прав людини, який буде аналогічний «акту Магнітського» у США», - сказав він.

    На питання журналістів про те, чи не виступають деякі країни проти такого режиму, Боррель відповів: «Якби якась країна заперечувала, то ми б не вирішили запустити процес. Це рішення вимагає одностайності, у нас є міцний консенсус».

    Боррель підкреслив, що у Євросоюзу вже є подібні санкційні режими, наприклад, щодо осіб, які несуть відповідальність за застосування чи поширення хімічної зброї.

    «Наявність такого ж інструменту дозволить нам реагувати на серйозні порушення в області прав людини», - додав він.

    Акт «Про верховенство закону і підзвітність імені Сергія Магнітського» був прийнятий Конгресом США і підписаний президентом Бараком Обамою в грудні 2012 року. Закон передбачає застосування односторонніх санкцій щодо посадових осіб Росії, винних у порушенні прав людини на батьківщині. У грудні 2016 року Сенат Конгресу прийняв законопроект, що передбачає можливість поширення дії «закону Магнітського» на інші країни, а не тільки на Росію.

    Згодом «закони Магнітського» були прийняті також у Канаді, Латвії, Литві та Естонії, а відповідні законопроєкти розглядаються ще в декількох країнах.

    ЄС санкції закон права громадян права людини
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