Генасамблея ООН 18 грудня винесе на голосування «кримську» резолюцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральна Асамблея ООН

Наступного тижня відбудеться голосування щодо українського проєкту резолюції про захист прав людини на Кримському півострові

У середу, 18 грудня, Генеральна Асамблея ООН винесе на голосування проєкт резолюції щодо дотримання прав людини в окупованому Криму.

Про це «Укрінформу» повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«За доброю традицією перед Новим роком Генеральна Асамблея перетворює проєкти резолюцій на офіційні документи ООН. 18 грудня відбудеться голосування щодо українського проєкту резолюції про захист прав людини на Кримському півострові, який у листопаді був схвалений у Третьому комітеті», - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів», у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

Резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму».

Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна, Італія, Швеція, країни Балтії, Угорщина, Болгарія та інші.

Також опубліковано список країн, які голосували проти кримської резолюції ООН.

Попередню резолюцію з такою самою назвою Генасамблея ООН ухвалила 18 грудня 2018 року. У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.