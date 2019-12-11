Денісова хоче законодавчо посилити статус омбудсмена в Україні



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Український омбудсмен Людмила Денісова

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини відмітила, що інституція омбудсмена є головною правозахисною організацією в державі

В українському законодавстві необхідно посилити статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини для подальшої спроможності дієво реагувати на дискримінаційні дії.

Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова під час панельної дискусії на третьому українському жіночому конгресі в Києві, повідомляє «Укрінформ».

«На сьогодні, безумовно, хотілось би посилити статус Уповноваженого і його можливості. Сьогодні, дякуючи депутатам, вже в другому читанні розглядатиметься законопроєкт, який саме посилює спроможність Офісу Уповноваженого і самого омбудсмена. Якраз в антидискримінаційне законодавство вносяться деякі норми — щоб приєднатись до всіх директив ЄС. І саме Уповновноважений зможе робити припис і розглядати більш змістовно, надавати можливість захистити людину, захистити жінку від дискримінаційних дій», - зазначила вона.

Денісова відмітила, що інституція омбудсмена є головною правозахисною організацією в державі, та нагадала, що нещодавно Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини отримав статус «А» - «як найвищий рівень відповідності Паризьким принципам».

До слова, колишні політв’язні Балух і Карпюк працюватимуть в Офісі омбудсмена.