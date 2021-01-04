На Боржавському хребті зараз лавинонебезпечно

На Боржавському хребті у Карпатах почався лавинонебезпечний сезон.

Про це 4 січня інформує Facebook-спільнота «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах»

«За даними спеціалізованої станції Плай (Закарпатська область) лавинонебезпечний сезон в районi Боржавського хребта оголошується вiдкритим. Лавинобезпечно», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Карпатах знайшли туриста, який заблукав після підкорення Говерли.

Також нещодавно на Івано-Франківщині в Карпатах знайшли туристку, яка загубилася після того, як вирішила самостійно піти в гори 1 січня. Жінка самостійно пішла на гору й утратила орієнтування.