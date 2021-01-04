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    Події в Україні

    У Карпатах почався лавинонебезпечний сезон

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    <p>Боржавський хребет, архівне фото Igor Melika&nbsp;</p> - У Карпатах почався лавинонебезпечний сезон

    Боржавський хребет, архівне фото Igor Melika 

    На Боржавському хребті зараз лавинонебезпечно

    На Боржавському хребті у Карпатах почався лавинонебезпечний сезон.

    Про це 4 січня інформує Facebook-спільнота «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах»

    «За даними спеціалізованої станції Плай (Закарпатська область) лавинонебезпечний сезон в районi Боржавського хребта оголошується вiдкритим. Лавинобезпечно», – йдеться у повідомленні.

    До слова, у Карпатах знайшли туриста, який заблукав після підкорення Говерли.

    Також нещодавно на Івано-Франківщині в Карпатах знайшли туристку, яка загубилася після того, як вирішила самостійно піти в гори 1 січня. Жінка самостійно пішла на гору й утратила орієнтування.

    Теги: Закарпаття альпінізм Карпати (гори)
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