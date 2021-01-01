З’явилося відео порятунку туристів у Славському

У перший день нового року 74 туристи застрягли на підйомнику у селищі Славське

У перший день Нового року 74 туристи застрягли на підйомнику в курортному селищі

О 16:05 у селищі Славське Сколівського району з крісельного підйомника зняли всіx 74 туристів. Роботи завершено. Про це пообіді повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляв «Главком», 1 січня о 13:35 до ДСНС надійшла інформація, що у селищі Славське внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога). На висоті застрягли 74 туристи.

Для порятунку від ДСНС було залучено 16 чол. особового складу та 2 одиниці техніки. Додатково направлено 11 чол. особового складу та 2 одиниці техніки 2 спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич, ідеться в повідомленні рятувальників.

Як повідомляв «Главком», напередодні Нового року рятувальники повідомили, що у Карпатах – шторм. Туристам наполегливо рекомендували відмовитися від походу на високогір'я.