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    З’явилося відео порятунку туристів у Славському

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    У перший день нового року 74 туристи застрягли на підйомнику у селищі Славське - З’явилося відео порятунку туристів у Славському
    У перший день нового року 74 туристи застрягли на підйомнику у селищі Славське
    Фото: скрін з відео ДСНС

    У перший день Нового року 74 туристи застрягли на підйомнику в курортному селищі

    О 16:05 у селищі Славське Сколівського району з крісельного підйомника зняли всіx 74 туристів. Роботи завершено. Про це пообіді повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Як повідомляв «Главком», 1 січня о 13:35 до ДСНС надійшла інформація, що у селищі Славське внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога). На висоті застрягли 74 туристи.

    Для порятунку від ДСНС було залучено 16 чол. особового складу та 2 одиниці техніки. Додатково направлено 11 чол. особового складу та 2 одиниці техніки 2 спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич, ідеться в повідомленні рятувальників.

    Як повідомляв «Главком», напередодні Нового року рятувальники повідомили, що у Карпатах – шторм. Туристам наполегливо рекомендували відмовитися від походу на високогір'я.

    Теги: Карпати (гори) снігопад
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