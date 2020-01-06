На Святвечір вдарить мороз: прогноз погоди на 6 січня



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У понеділок, 6 січня, в Україні синоптики опадів не прогнозують

На Святвечір по всій Україні похолоднішає, очікуються морози до -5 градусів. Місцями пройдуть короткочасні снігопади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході мінлива хмарність, у деяких областях сніжитиме. Температура повітря вдень 0, вночі -5 градусів.

У північних регіонах хмарно, в Сумах за прогнозом невеликий снігопад. Денний максимум 0, нічний мінімум -5 градусів.

На сході хмарно з проясненнями. У Дніпрі сніжитиме. Максимум денної температури +1 градус, вночі на термометрах -3.

На півдні та в Криму небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +2 градуси, вночі -2.

У центральних областях також захмарить, у Черкасах сніжитиме. Вдень повітря прогріється до нуля, вночі термометри покажуть -5 градусів.

Києву обіцяють хмарну та суху погоду. Денний максимум -2 градуси, нічний мінімум -4.