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    Мряка і ожеледь. Рятувальники попередили водіїв про небезпеку на дорогах

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    Мряка і ожеледь. Рятувальники попередили водіїв про небезпеку на дорогах

    На Херсонщині - ожеледь, а навколо Кропивницького зранку туман

    Автомобільні дороги державного значення на ранок понеділка, 6 січня, у низці областей України засніжені, також місцями - мокрі, на перевальних ділянках доріг теж місцями засніжено. Однак, проїзд дорогами забезпечено. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

    «Станом на 6:00 6 січня місцями невеликий сніг у Чернівецькій та Черкаській областях, мряка в Одеській і Запорізькій, ожеледь у Херсонській, туман у Кіровоградській області. На решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення мокре, у Закарпатській та Івано-Франківській місцями засніжене, у Рівненській, Одеській та Херсонській областях місцями ожеледиця», - повідомили дорожники.

    На перевальних ділянках доріг, як вказано, - без опадів, лише на Вишківському перевалі невеликий сніг. Стан покриття перевалів місцями засніжений.

    «Виконуються роботи з очистки проїзної частини доріг від снігу та обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано», - вказали в агентстві.

    Як повідомлялося, на Святвечір по всій Україні похолоднішає, очікуються морози до -5 градусів. Місцями пройдуть короткочасні снігопади.

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