Карта «бавовни» у Криму: зафіксовано щонайменше 45 вибухів
Перші вибухи в окупованому Криму прогриміли 9 серпня
Кримськотатарський ресурсний центр продовжує фіксувати місця вибухів у Криму, що відбуваються з 9 серпня. Наразі на карті вибухів у окупованому Криму налічується уже 45 місць.
«Протягом останніх двох тижнів Кримськотатарський ресурсний центр нарахував щонайменше 45 таких випадків. Із географією «хлопків» можна ознайомитися із нашої карти», – йдеться у повідомленні.
Як свідчить оприлюднена карта, найбільше вибухів було зафіксовано у районі Севастополя.
Як відомо, Кримськотатарський ресурсний центр створив карту, де позначено місця вибухів, що сталися в тимчасово окупованому Криму з 9 серпня. Станом на 24 серпня, було зафіксовано 27 місць вибухів у Криму.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Як повідомив раніше телеканал CNN, під час вибухів на аеродромі в окупованому Криму Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни.
16 серпня пролунали вибухи на військовій базі РФ біля Джанкоя. Того ж дня на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя пролунало кілька вибухів. Також протягом останніх двох тижнів у окупованому Криму неодноразово лунали вибухи, які окупаційна влада пояснбвала «спрацьовуванням системи протиповітряної оборони».
31 серпня над селищем Красногвардійське у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа – горіла нафтобаза.
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