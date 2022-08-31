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Карта «бавовни» у Криму: зафіксовано щонайменше 45 вибухів

Надія Клочко
glavcom.ua
Карта «бавовни» у Криму: зафіксовано щонайменше 45 вибухів
Протягом кількох тижнів у Криму зафіксовано вибухи у 45 місцях
фото з відкритих джерел

Перші вибухи в окупованому Криму прогриміли 9 серпня

Кримськотатарський ресурсний центр продовжує фіксувати місця вибухів у Криму, що відбуваються з 9 серпня. Наразі на карті вибухів у окупованому Криму налічується уже 45 місць.

«Протягом останніх двох тижнів Кримськотатарський ресурсний центр нарахував щонайменше 45 таких випадків. Із географією «хлопків» можна ознайомитися із нашої карти», – йдеться у повідомленні.

Як свідчить оприлюднена карта, найбільше вибухів було зафіксовано у районі Севастополя.

Карта «бавовни» у Криму: зафіксовано щонайменше 45 вибухів фото 1

Як відомо, Кримськотатарський ресурсний центр створив карту, де позначено місця вибухів, що сталися в тимчасово окупованому Криму з 9 серпня. Станом на 24 серпня, було зафіксовано 27 місць вибухів у Криму

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Як повідомив раніше телеканал CNN, під час вибухів на аеродромі в окупованому Криму Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни. 

16 серпня пролунали вибухи на військовій базі РФ біля Джанкоя. Того ж дня на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя пролунало кілька вибухів. Також протягом останніх двох тижнів у окупованому Криму неодноразово лунали вибухи, які окупаційна влада пояснбвала «спрацьовуванням системи протиповітряної оборони». 

31 серпня над селищем Красногвардійське у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа – горіла нафтобаза. 

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Теги: окупанти окупація війна вибух Крим

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