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Мелітополь: у районі, куди окупанти звозили техніку, прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мелітополь: у районі, куди окупанти звозили техніку, прогриміли вибухи
Більш детальної інформації поки немає
фото ілюстративне

Жителі Мелітополя почули близько 10 потужних вибухів

Мешканці Запорізької області чули близько 10 вибухів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя. Ймовірно, у тому місці знаходилась техніка окупантів. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибухи йшли по наростаючій: спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом все місто.

Більш детальної інформації поки немає.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої. 

За минулу добу українські захисники ліквідували 350 окупантів та знищили 20 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47 900 окупантів.

Теги: війна Мелітополь окупанти Запоріжжя ЗСУ

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