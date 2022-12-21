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У Херсоні знову лунають вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Херсоні знову лунають вибухи
Тривогу в регіоні не оголошено
фото ілюстративне

За інформацією мешканців вибухів було кілька

У деокупованому Херсоні сьогодні вранці, 21 грудня, знову пролунали вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено. Про це «Суспільне».

Місцеві Telegram-канали також повідомляють про вибухи у місті. За інформацією мешканців, їх було кілька.

Зазначимо, що влада міста та військове керівництво поки не коментують інформацію про вибухи.

Як повідомлялося, один загиблий і шестеро поранених за минулу добу в результаті обстрілів Херсонщини. Загалом окупанти 71 раз обстріляли територію регіону. Били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. У самому Херсоні поцілили в житлові квартали, річпорт, приватні та багатоквартирні будинки. 

Триває триста перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області. 

Теги: війна влада Telegram окупанти Бахмут Херсон

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