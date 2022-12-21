Херсон: окупанти обстріляли річковий порт та будинки

Рашисти били по регіону з артилерії, мінометів та танків

За добу ворог поранив шістьох містян та вбив одну людину

Один загиблий і шестеро поранених за минулу добу в результаті обстрілів Херсонщини. Загалом окупанти 71 раз обстріляли територію регіону. Били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Херсона Ярослав Янушевич.

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У самому Херсоні поцілили в житлові квартали, річпорт, приватні та багатоквартирні будинки.

Вночі, 21 грудня, у Херсоні прогриміли вибухи.

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Перед цим, 19 грудня, окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару.