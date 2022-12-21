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Херсон: окупанти обстріляли річковий порт та будинки

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Херсон: окупанти обстріляли річковий порт та будинки
Рашисти били по регіону з артилерії, мінометів та танків 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

За добу ворог поранив шістьох містян та вбив одну людину 

Один загиблий і шестеро поранених за минулу добу в результаті обстрілів Херсонщини. Загалом окупанти 71 раз обстріляли територію регіону. Били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Херсона Ярослав Янушевич.

У самому Херсоні поцілили в житлові квартали, річпорт, приватні та багатоквартирні будинки. 

Вночі, 21 грудня, у Херсоні прогриміли вибухи.

Перед цим, 19 грудня, окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару. 

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Теги: окупанти ворог Херсон обстріл

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