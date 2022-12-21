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У Херсоні прогриміли вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У Херсоні прогриміли вибухи
У Херсоні місцеві жителі чули вибухи
фото ілюстративне

Внаслідок вибухів в одному з районів міста зникло світло

Вночі, 21 грудня, у Херсоні прогриміли вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

Місцеві жителі повідомили що місто знаходиться під обстрілами окупантів.

Разом з тим пабліки повідомили, що унаслідок вибухів в одному з районів міста зникло світло.

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Інформація про руйнування теж не надходила.

Нагадаємо, 20 грудня російські загарбники завдали удару по центру Курахового Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть спробувати розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023 року. Окупанти можуть сподіватися розпочати наступ у західній частині Донецької області, щоб розвинути незначний прогрес, досягнутий у листопаді в районі Вугледар-Павлівка. 

Теги: окупанти місто Херсон вибух

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