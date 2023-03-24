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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У Києві, а також у низці північних та східних областей завили сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляють про загрозу ударних дронів з північних напрямків, а також С-300 для Харківщини.

Мешканців закликають перейти в укриття цивільного захисту та дотримуватися інформаційної тиші.

Київська обласна військова адміністрація повідомила про загрозу атаки ворожих безпілотників.

«Київщина! Загроза атаки ворожих дронів! Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережіть себе та близьких вам людей!», – йдеться в повідомленні.

Мапа тривог зараз виглядає так:

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, завершується 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: тривога війна окупанти Україна

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