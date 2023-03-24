У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття
У Києві, а також у низці північних та східних областей завили сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляють про загрозу ударних дронів з північних напрямків, а також С-300 для Харківщини.
Мешканців закликають перейти в укриття цивільного захисту та дотримуватися інформаційної тиші.
Київська обласна військова адміністрація повідомила про загрозу атаки ворожих безпілотників.
«Київщина! Загроза атаки ворожих дронів! Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережіть себе та близьких вам людей!», – йдеться в повідомленні.
Мапа тривог зараз виглядає так:
Нагадаємо, завершується 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.
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