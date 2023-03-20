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Тероборонець «Бусінка» за п’ять хвилин збив із автомата два ворожих дрона (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тероборонець «Бусінка» за п’ять хвилин збив із автомата два ворожих дрона (відео)
фото: скрін із відео

«Коли вони літають низько, їх збити просто»

21-річний боєць Луганської окремої бригади територіальної оборони з позивним «Бусінка» розповів, як він за п'ять хвилин збив з автомата два ворожих розвідувальних дрони. Відповідне відео опублікувала місцева обласна адміністрація.

«Коли вони літають низько, їх збити просто. Головне знати, як пристріляна ваша зброя», – розповідає тероборонець.

Раніше ЗСУ показали, як одним ударом знищили партію окупантів на донецькому напрямку.

До слова, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.

Теги: безпілотник війна росія ЗСУ

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