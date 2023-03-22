Україна та Японія підписали заяву про особливе глобальне партнерство (фото)

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда та президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Києві, 21 березня 2023 року

Зеленський: «Україна та Японія досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років»

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час зустрічі підписали спільну заяву про особливе глобальне партнерство між двома країнами. Про це повідомив Офіс президента України.

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«Цей документ відображає і наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна та Японія досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише основа для того, що можна досягти в майбутньому.

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«Очевидно, що партнерство України та Японії посилює глобальну безпеку й наближає час, коли ми нарешті зможемо повернути мир і гарантувати стабільність життя і українцям, і всім народам світу», – заявив глава держави.

Зазначається, що під час зустрічі в Києві Зеленський та Кішіда обговорили нагальні безпекові потреби України, санкційний тиск на Росію, підтримку української формули миру та створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти нашої держави.

Кішіда запевнив, що Японія співпрацює з Україною в питанні введення санкцій проти Росії. Наразі Японія застосувала 18 санкційних пакетів, але Зеленський підкреслив, що санкції повинні бути швидшими, ніж здатність росіян адаптуватися до них.

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Візит делегації на чолі з прем'єр-міністром Японії до Києва, 21 березня 2023 року фото: Офіс президента України

Також лідери обговорили взаємодію в межах головування Японії в «Групі семи». Зеленський отримав запрошення взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, запланованому на травень у Хіросімі.

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Крім того, обговорювалося залучення Японії до відбудови України. Із 24 лютого 2022 року допомога Японії в галузі відновлення сягнула вже понад семи мільярдів доларів.

«Сьогодні я запропонував Японії зосередитися на підтримці наших медичних установ та відновленні деяких секторів економіки. Це автомобілебудування, «зелена» трансформація, зокрема виробництво водневого обладнання та літієвих акумуляторів, де Японія є одним із технологічних лідерів», –звітував Зеленський.

Кішіда нагадав, що з минулого року Японія надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу, зокрема на підтримку енергетичного сектора, сільського господарства та проведення розмінування. Також країна планує надати кошти на постачання нелетальної зброї через трастовий фонд НАТО.

Прем’єр-міністр Японії запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

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До слова, Японія ухвалила рішення виділити $30 млн на постачання Україні нелетальних озброєнь через трастовий фонд НАТО, а також надати додаткові $470 млн односторонньої грантової допомоги на енергетичний та інші сектори нашої держави.