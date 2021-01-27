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    Події в Україні

    У Києві вирішили приспустити головний прапор на схилах Дніпра

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    Полотнище приспустять на 10 метрів, цього достатньо, щоб уберегти його від пошкоджень - У Києві вирішили приспустити головний прапор на схилах Дніпра
    Полотнище приспустять на 10 метрів, цього достатньо, щоб уберегти його від пошкоджень

    Спускати прапор повністю не будуть: фахівці стверджують, що досить приспустити його на 10 метрів

    оловний прапор України, який розташований на київських схилах біля монумента Батьківщина-Мати, вирішили приспустити. Через сильні пориви вітру, які, за прогнозами синоптиків, можуть тривати в столиці деякий час.

    Про це у вівторок, заявив заступника голови КМДА В'ячеслава Непопа.

    «Спостерігаємо погіршення погодних умов - сила вітру місцями досягає 15-20 м/с. Через це вже оголошений перший рівень небезпеки. Тому, щоб прапор не пошкодило, його приспустять на час негоди«, - сказав він.

    За словами Непопа, повністю прибирати прапор не будуть: фахівці стверджують, що досить приспустити його на 10 метрів. А після покращення погоди прапор повернуть на місце.

    У КМДА нагадали, що київський флагшток - найбільший в Україні, його висота складає майже 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

    Теги: Київ прапор КМДА
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