У Києві вирішили приспустити головний прапор на схилах Дніпра

Полотнище приспустять на 10 метрів, цього достатньо, щоб уберегти його від пошкоджень

Спускати прапор повністю не будуть: фахівці стверджують, що досить приспустити його на 10 метрів

оловний прапор України, який розташований на київських схилах біля монумента Батьківщина-Мати, вирішили приспустити. Через сильні пориви вітру, які, за прогнозами синоптиків, можуть тривати в столиці деякий час.

Про це у вівторок, заявив заступника голови КМДА В'ячеслава Непопа.

«Спостерігаємо погіршення погодних умов - сила вітру місцями досягає 15-20 м/с. Через це вже оголошений перший рівень небезпеки. Тому, щоб прапор не пошкодило, його приспустять на час негоди«, - сказав він.

За словами Непопа, повністю прибирати прапор не будуть: фахівці стверджують, що досить приспустити його на 10 метрів. А після покращення погоди прапор повернуть на місце.

У КМДА нагадали, що київський флагшток - найбільший в Україні, його висота складає майже 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.