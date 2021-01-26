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    Держсекретарем США став американець з українським корінням

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    Держсекретарем США став Ентоні Блінкен, який виступав проти Путіна - Держсекретарем США став американець з українським корінням
    Держсекретарем США став Ентоні Блінкен, який виступав проти Путіна
    Фото: News Tribune

    Блінкен неодноразово бував у Києві

    Давнього помічника президента США Джо Байдена з питань зовнішньої політики Ентоні Блінкена затвердили на посаді керівника Держдепартаменту Сполучених Штатів.

    Рішення про це 26 січня ухвалили в Сенаті, передає CNN.

    Зазначимо, кандидатуру Блінкена, американця українського походження, висунув новий глава США.

    Більшість сенаторів проголосували «за», водночас троє представників Республіканської партії висловилися проти.

    До цього його кандидатуру підтримав комітет Сенату у закордонних справах США.

    Блінкен почав політичну кар'єру ще при президенті Біллі Клінтоні: тоді він був спічрайтером Клінтона, перебував в апараті Ради національної безпеки США, був спеціальним помічником президента, курирував проблеми відносин з Європою.

    У 2000-х роках Блінкен керував апаратом демократичної фракції Комітету Сенату США з міжнародних відносин. При адміністрації Барака Обами обіймав посаду радника з національної безпеки тодішнього віце-президента Байдена. Пізніше Блінкен займав посади заступника радника з національної безпеки президента і заступника держсекретаря.

    Примітно, що коріння нового держсекретаря США пов'язані з Україною. У минулому році, коли Байден представляв свою майбутню команду, Блінкен розповідав, що його дід по батьковій лінії емігрував з Києва до США, а вітчим, відомий міжнародний прокурор Сем Писар, пережив Голокост і знаходився в концтаборах в окупованій нацистами Польщі.

    Блінкен неодноразово відвідував Київ. Він підтримує надання Україні летальної зброї. Також відомо, що він добре знає президента РФ Володимира Путіна і виступає проти російської агресії щодо України.

    Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

    Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження. Також він повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою.

    Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.

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    Теги: Київ США Джозеф Байден
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