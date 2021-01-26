Щоб віддати борг, киянин викрав автівку зі станції техобслуговування

Слідчі столичної поліції оголосили двом молодикам підозру за викрадення автівки

До столичної поліції із заявою звернувся чоловік, який повідомив, що на станції технічного обслуговування на вулиці Стеценка він виявив відсутність свого автомобіля «Хюндай». Відпрацьовуючи звернення, правоохоронці оперативно встановили місце знаходження викраденого транспортного засобу, а також підозрюваних у скоєнні злочину осіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські з’ясували, що напередодні 21-річний уродженець іншої країни зустрівся зі своїм знайомим – 21-річним місцевим мешканцем. Під час спілкування іноземець нагадав товаришу про борг, який той йому винен, та запропонував віддати його, спільно викравши автомобіль із місця роботи боржника та продавши його.

У подальшому підозрювані зайшли всередину технічного приміщення, взяли ключі від автомобіля «Хюндай» та поїхали у Вінницю. Там вони залишили транспортний засіб у дворі, а самі оселились в орендованій неподалік квартирі, де згодом їх і затримали поліцейські.

Слідчі Подільського управління поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Неодноразово судимому за майнові злочини іноземцю суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його спільнику – особисте зобов’язання. За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.