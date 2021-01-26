Січень у Києві встановив черговий температурний рекорд

Температурні рекорди січня тривають

25 січня у Києві середньодобова температура повітря становила +5,5°С, що на 0,9°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, максимальна температура у столиці піднялась до +6,8°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1993 та 2002 років на 0,3°С.

Мінімальна температура 25 січня не опустилась нижче +4,4°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 1993 році.

Як повідомлялося, 24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°С, що на 0,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року. Кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку листопада.

22 січня Україну залишив арктичний циклон, якій приніс сильні морози, йому на зміну прийшли теплі повітряні маси, які подекуди піднімуть температуру до +11 градусів.

В Києві з 24 січня йдуть дощі. 26 січня у столиці пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

Такі погодні умови сприяли очищенню повітря в Києві від забруднюючих речовин.

Станом на ранок 26 січня Київ знаходився на 57 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Індекс забруднення повітря в Києві становить 52 при нормі у 50. Рівень забруднення повітря характеризується як «помірний».



