У Києві жінка народила прямо на дільниці



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Породілля встигла проголосувати на виборах президента

На одній зі столичних виборчих дільниць жінка народила дитину. Про це повідомила журналістка Рена Назарова.

За її даними, випадок стався на одній з дільниць на Подолі зранку.

«Народилась дівчинка. Породілля встигла виконати і громадянський обов’язок теж», - написала Назарова у Facebook.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Станом на 11 годину явка склала 15,8%.