У Києві жінка народила прямо на дільниці
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Породілля встигла проголосувати на виборах президента
На одній зі столичних виборчих дільниць жінка народила дитину. Про це повідомила журналістка Рена Назарова.
За її даними, випадок стався на одній з дільниць на Подолі зранку.
«Народилась дівчинка. Породілля встигла виконати і громадянський обов’язок теж», - написала Назарова у Facebook.
31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.
На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.
Станом на 11 годину явка склала 15,8%.