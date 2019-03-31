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    Події в Україні

    У Києві жінка народила прямо на дільниці

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    У Києві жінка народила прямо на дільниці

    Породілля встигла проголосувати на виборах президента

    На одній зі столичних виборчих дільниць жінка народила дитину. Про це повідомила журналістка Рена Назарова.

    За її даними, випадок стався на одній з дільниць на Подолі зранку.

    «Народилась дівчинка. Породілля встигла виконати і громадянський обов’язок теж», - написала Назарова у Facebook.

    31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

    На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

    Станом на 11 годину явка склала 15,8%.

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