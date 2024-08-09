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У Києві оголошено відбій повітняної тривоги

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві оголошено відбій повітняної тривоги

Слід пройти в укриття

У ніч на 9 серпня у Київській області оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою атаки ворожих ударних безпілотників. Мешканців області закликають негайно пройти в укриття та дотримуватися правил безпеки. О 3: 35 сирени пролунали в Києві. Наразі немає інформації про напрямок руху БпЛА та можливі цілі.  Наразі оголошено відбій.

Мапа повітряних тривог виглядала так:

У Києві оголошено відбій повітняної тривоги фото 1

 Нагадаємо, карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз.

Теги: укриття тривога

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