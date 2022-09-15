У кількох областях прогриміли потужні вибухи

У Кривому Розі підіймається дим

Під час повітряної тривоги жителі Кривого Рогу на Дніпропетровщині та Запоріжжя почули гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Після вибуху у Кривому Розі підіймається дим.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, що окупанти сьогодні вже вдарили крилатою ракетою по промисловому об’єкту у Кривому Розі. Також по місту рашисти вдарили ракетами вчора.

До слова, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.