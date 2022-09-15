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Удар по Кривому Рогу: рашисти влучили в промислове підприємство

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Удар по Кривому Рогу: рашисти влучили в промислове підприємство

Без жертв, але є руйнування

Удень 15 вересня окупанти обстріляли Кривий Ріг. Близько 13 години вони вдарили крилатою ракетою по промисловому об’єкту. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Назву не розкриваємо, попередньо обійшлось без втрат, але є руйнування. Їх масштаб ще оцінюється», – йдеться в повідомленні. 

Удар по Кривому Рогу: рашисти влучили в промислове підприємство фото 1

У рашистських пропагандистських пабліках тим часом запевняють, що стріляючи по Кривому Розі, влучили по Південному гірничо-збагачувальному комбінату. Наразі ця інформація не підтверджена, довіряти каналам окупантів не слід. Однак вони мають звичку наперед анонсувати свої воєнні злочини. 

Нагадаємо, удень 15 вересня в деяких областях України була оголошена повітряна тривога. 

Згодом стало відомо про ракетний удар по Кривому Рогу.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у річці Інгулець після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств. Сьогодні вранці рівень води у затоплених районах Кривого Рогу знизився, продовжуються ремонтні роботи

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Теги: Кривий Ріг окупанти

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