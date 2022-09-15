Наслідки ракетного удару. У Кривому Розі всю ніч приборкували воду (фото, відео)

У Кривому Розі було підірвано дамбу, щоб збільшити пропускну можливість на річці Інгулець

У місті працюють рятувальники та аварійні служби

У Кривому Розі на Дніпропетровщині рятувальники та аварійні служби усю ніч боролися з наслідками вечірнього ракетного удару. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У Кривому Розі приборкували воду, яка розлилася після ракетної атаки по гідротехнічним спорудам міста. За уточненими даними, били росіяни ракетами «Кинджал» та «Іскандер». Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу», – розповів голова ОВА.

Підтоплені 112 приватних будинків та подвір’їв. Люди евакуйовані.

Через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води майже 5 тис. людей. Відновлювальні роботи тривають.

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Очільник воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі у місті було підірвано дамбу, щоб збільшити пропускну можливість на річці.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет.

Російські окупанти для ударів по Кривому Рогу застосували ракети типу «Кинджал» і «Іскандер».

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода дісталася до домогосподарств.

Вілкул назвав вулиці, яким загрожує підтоплення, і закликав їх жителів покинути свої домівки.