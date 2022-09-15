Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наслідки ракетного удару. У Кривому Розі всю ніч приборкували воду (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Наслідки ракетного удару. У Кривому Розі всю ніч приборкували воду (фото, відео)
У Кривому Розі було підірвано дамбу, щоб збільшити пропускну можливість на річці Інгулець
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У місті працюють рятувальники та аварійні служби 

У Кривому Розі на Дніпропетровщині рятувальники та аварійні служби усю ніч боролися з наслідками вечірнього ракетного удару. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У Кривому Розі приборкували воду, яка розлилася після ракетної атаки по гідротехнічним спорудам міста. За уточненими даними, били росіяни ракетами «Кинджал» та «Іскандер». Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу», – розповів голова ОВА.

Підтоплені 112 приватних будинків та подвір’їв. Люди евакуйовані.

Через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води майже 5 тис. людей. Відновлювальні роботи тривають.

2 фото
На весь екран

Очільник воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі у місті було підірвано дамбу, щоб збільшити пропускну можливість на річці.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. 

Російські окупанти для ударів по Кривому Рогу застосували ракети типу «Кинджал» і «Іскандер».

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода дісталася до домогосподарств.

Вілкул назвав вулиці, яким загрожує підтоплення, і закликав їх жителів покинути свої домівки.

Теги: росія війна Кривий Ріг обстріл рятувальники Дніпропетровщина річка відео

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Кривому Розі влада обіцяє якнайшвидше відновити водопостачання
«Всі будуть з водою». Місцева влада закликає жителів Кривого Рогу не панікувати
Сьогодні, 00:48
Жителів Кривого рогу влада закликає евакуюватися через підтоплення
У Кривому Розі влада закликала жителів евакуюватися
Сьогодні, 01:36
Росіяни обстріляли Кривий Ріг сімома аеробалістичними ракетами
ЗСУ повідомили, якими ракетами рашисти вдарили по Кривому Рогу
Сьогодні, 06:36

Події в Україні

Міноборони РФ осоромилося фейком про «знищення українських десантників»
Міноборони РФ осоромилося фейком про «знищення українських десантників»
Бігли в паніці. Британська розвідка повідомила деталі відступу окупантів
Бігли в паніці. Британська розвідка повідомила деталі відступу окупантів
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 15 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 15 вересня
Ворог уночі атакував Дніпропетровщину «Градами» (фото) 
Ворог уночі атакував Дніпропетровщину «Градами» (фото) 
Наслідки ракетного удару. У Кривому Розі всю ніч приборкували воду (фото, відео)
Наслідки ракетного удару. У Кривому Розі всю ніч приборкували воду (фото, відео)
Уночі окупанти вдарили по Харкову та Запоріжжі: цілили в інфраструктуру 
Уночі окупанти вдарили по Харкову та Запоріжжі: цілили в інфраструктуру 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
257K
Депутати з усієї РФ вимагають відставки Путіна: які міста повстають проти диктатора
184K
Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю
98K
У мережі з'явилося відео ДТП за участі автівки Зеленського
91K
Гарантії безпеки для України: Кремль розпочав нову істерику
77K
Під час промови Зеленського в Ізюмі прогримів вибух: реакція президента безцінна (відео)

Новини

Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
13 вересня, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
13 вересня, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту