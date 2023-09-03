У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися

Після такої фотосесії патрульні провели з жінкою бесіду

Жителька Краматорська Донецької області вирішила зробити селфі на тлі ракети, яка після атаки армії РФ застрягла просто посеред проїжджої частини. Ідея у жінки виникла після обстрілу міста 2 вересня. Фото опублікував Телеграм-канал «Типичный Краматорск».

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Жінка позувала біля ворожого снаряду у яскравій червоній сукні. Знімок вона робила, попри офіційну заборону влади фільмувати місця попадання ракет, військову техніку та інші деталі про війну, які можуть використати окупанти.

Після такої фотосесії патрульні провели з жінкою бесіду.

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«Патрульні, які працювали на місці події, встановили особу жінки, перевірили її за наявними базами, а також провели профілактичну бесіду про неприпустимість такої безвідповідальної поведінки та відправили додому», – розповіла пресофіцерка Патрульної поліції Краматорська та Слов'янська Ксенія Яцен.

Раніше на Донеччині СБУ затримала шпигуна ФСБ. Ним виявився адвокат з Краматорська, який у 2019-2022 роках проживав в РФ.