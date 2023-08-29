Мама і донька, які залишились без ніг після обстрілу Краматорська, повернулися після реабілітації в США (фото)

Після року реабілітації та протезування в США до Львова повернулася сім'я Степаненків

Сім’я Степаненків житиме у Львові та продовжить реабілітацію в Національному центрі «Незламні»

Після року реабілітації та протезування в США до Львова повернулася сім'я Степаненків. Мама разом з двома дітьми минулого року потрапили під обстріл вокзалу у Краматорську. У вівторок, 29 серпня, вони зустрілися з лікарями, які врятували їхні життя. Про це повідомили у Львівській міській раді.

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Після року реабілітації та протезування в США до Львова повернулася сім'я Степаненків фото: Роман Балук, Перше медичне об'єднання Львова

Наталя та Яна Степаненки втратили ноги під час обстрілу вокзалу у Краматорську. Мама залишилася без лівої кінцівки, а 12-річна Яна втратила обидві ноги. Тепер сім’я житиме у Львові та продовжить реабілітацію в Національному центрі «Незламні».

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«Приклад Яни є дуже показовий. Вона отримала надзвичайно важку травму, вона втратила дві кінцівки. У Львові ми підготували її до протезування в США, тому що тут рік тому ми не могли цього зробити. Сьогодні вони повернулися до Львова. Ми допоможемо сім'ї із помешканням та зі школою, які б відповідали їхнім потребам. Окрім цього, кожного року Яні потрібно змінювати протез, бо вона росте. Тому наше завдання – вибудувати якісне протезування у Львові, щоб такі діти як Яна не покидали країни та свого звичного життя», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Окрім того, Яна Степаненко стала обличчям кампанії зі збору коштів на обладнання для реабілітаційного відділення Unbroken kids, який працюватиме на базі лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова, де лікувалася дівчинка.

«Я буду підтримувати дітей, буду сама займатися. Буду казати, щоб вони не здавалися, що все попереду, що все можливо», – наголосила Яна Степаненко.

Мама дівчинки додає, що у Сан-Дієго Яна познайомилась із моделлю, яка має два протези і саме вона дуже сильно підтримувала дівчинку. За словами матері, це допоможе Яні підтримувати таких дітей, як вона.

«Ми побули там рік і повернулися додому. Ми скучили за Україною, ми тут народились і не хочемо жити в іншій країні. Ми скучили навіть за нашою їжею, за українським хлібом. Діти цей рік вчились в американській школі і найбільше хочуть побачити бабусю, яка планує приїхати до Львова вже у вересні», – розповіла мама двійнят Наталя Степаненко.

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Нагадаємо, у квітні 2022 року Наталя Степаненко з двійнятами Яною та Ярославом потрапили під ракетний обстріл вокзалу Краматорська. Мама втратила одну кінцівку, донька – обидві. У Львові їх кілька місяців лікували та готували до протезування.

Потім родина поїхала до США. Рік Степаненки мешкали у місті Сан-Дієго, де мама з донькою проходили реабілітацію та протезування в американській клініці. Дівчинка наново навчилася ходити (на протезах – «Главком»), вже відвідує школу, їздить на велосипеді та подорожує.