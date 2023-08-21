У Краматорську затримано адвоката, який шпигував за українськими блокпостами – СБУ

Щоб шпигувати для ФСБ, чоловік повернувся з Росії

На Донеччині СБУ затримала шпигуна ФСБ. Ним виявився адвокат з Краматорська, який у 2019-2022 роках проживав в РФ. Про це повідомили на сайті СБУ.

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Слідчі встановили, до початку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого «куратора» з ФСБ. За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті.

«Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка. Отримані відомості фігурант передавав до ФСБ через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні «характеристики», – йдеться у повідомленні.

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За кожне виконане завдання російська спецслужба платила йому гроші. Суми надходили на банківську картку зловмисника. В подальшому окупанти обіцяли «евакуювати» його до Росії.

Адвокат у Краматорську шпигував для ФСБ фото СБУ

Чоловіка затримали співробітники СБУ. Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та «змінні» SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.

Затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала жительку Одеси, яка мала проросійські погляди і хотіла «підзаробити». Слідчі встановили, за регулярну грошову «винагороду» від окупантів жінка збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру. Крім того, після ворожих повітряних атак на місто вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки «прильотів».

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