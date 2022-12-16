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Обстріл Кривого Рогу. Рашисти вбили подружжя, їхню дитину ще шукають під уламками (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обстріл Кривого Рогу. Рашисти вбили подружжя, їхню дитину ще шукають під уламками (відео)
Рятувальники розбирають завали будинка, який рашисти вранці обстріляли у Кривому Розі 
фото: Валентин Резніченко /Telegram

У загиблих живим залишився старший син, який був у бабусі, молодшу дитину наразі не знайдено 

У Кривому Розі внаслідок ранкового обстрілу окупантів по житловому будинкові загинуло подружжя та 64-річна жінка. Півторарічну дитину пари наразі шукають під завалами. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Обстріл Кривого Рогу. Рашисти вбили подружжя, їхню дитину ще шукають під уламками (відео) фото 1
Обстріл Кривого Рогу. Рашисти вбили подружжя, їхню дитину ще шукають під уламками (відео) фото 2
Обстріл Кривого Рогу. Рашисти вбили подружжя, їхню дитину ще шукають під уламками (відео) фото 3

Тіло молодої мами Людмили знайшли на першому поверсі під плитами. Раніше виявили тіло її чоловіка Олександра. Місцеві ЗМІ пишуть, що на фото їхній старший син, він був у бабусі і тепер залишився сиротою.

Обстріл Кривого Рогу. Рашисти вбили подружжя, їхню дитину ще шукають під уламками (відео) фото 4

«Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син. Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей – всі вони у лікарні. Семирічна дівчинка важка», – йдеться в повідомленні Резніченка.  

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. 

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Як відомо, в Україні внаслідок останньої ракетної атаки росіян пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію. 

Теги: Кривий Ріг рашисти жінка відео

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