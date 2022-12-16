Обстріл Кривого Рогу. Рашисти вбили подружжя, їхню дитину ще шукають під уламками (відео)

У загиблих живим залишився старший син, який був у бабусі, молодшу дитину наразі не знайдено

У Кривому Розі внаслідок ранкового обстрілу окупантів по житловому будинкові загинуло подружжя та 64-річна жінка. Півторарічну дитину пари наразі шукають під завалами. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Тіло молодої мами Людмили знайшли на першому поверсі під плитами. Раніше виявили тіло її чоловіка Олександра. Місцеві ЗМІ пишуть, що на фото їхній старший син, він був у бабусі і тепер залишився сиротою.

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«Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син. Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей – всі вони у лікарні. Семирічна дівчинка важка», – йдеться в повідомленні Резніченка.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання.

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Як відомо, в Україні внаслідок останньої ракетної атаки росіян пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію.