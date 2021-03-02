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    У Лозовій вже шосту добу критична ситуація з водою

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    Для мешканців міста Лозова організували підвезення води - У Лозовій вже шосту добу критична ситуація з водою
    Для мешканців міста Лозова організували підвезення води
    Фото: lozovarada.gov.ua

    Проблема з водою виникла через аварію на трубопроводі «Краснопавлівка-Лозова»

    У місті Лозова Харківської області з 26 лютого спостерігаються проблеми з водопостачанням. Через складну ситуацію школярів могли відправити на дистанційне навчання.

    Про це йшлося на нараді у міськраді 2 березня, повідомляє пресслужба мерії.

    Проблема з водою виникла через аварію на трубопроводі «Краснопавлівка-Лозова». Наразі для мешканців міста організували підвезенння води.

    «Якщо працівники «Харківводоканалу» ввечері 2 березня не зможуть збільшити обсяг води, яку подають «Лозоваводосервісу», то школи міста доведеться переводити на дистанційну форму навчання», – повідомив перший заступник міського голови Олександр Жидков.

    Згодом стало відомо, що завтра, 3 березня, у місті працюватимуть школи та дошкільні навчальні заклади. «Харківводоканал» забезпечить «Лозоваводосервіс» водою для ранкового ввімкнення – з 6 до 10 години.

    Директор КВ «Дніпро» КП «Харківводоканал» Максим Панченко розповів про деталі аварійної ситуації на водогоні «Краснопавліка-Лозова». Ще тиждень тому, 22 лютого, місто почало отримувати менше води – працівники «Харківводоканалу» виявили порив та ліквідували його, однак обсяг водопостачання не збільшився. Обстежили 32 кілометри трубопроводу з Краснопавлівки до Лозової.

    Причина була знайдена 28 лютого у районі залізниці за один кілометр до міста. Почали скидати воду з однієї гілки водогону та перемикати Лозову на іншу. Зношеність однієї нитки трубопроводу оцінюється у 97%, іншої – понад 70%.

    Радник голови Харківської облдержадміністрації Сергій Магдисюк пояснив, проєкт реконструкції водогону «Краснопавлівка-Лозова» вже готовий, але ще не пройшов експертизу. Попередня вартість робіт – 754 мільйони гривень.

    Теги: вода місцева влада школа Харківщина водопостачання
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