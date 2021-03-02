Одеситам слід запастися водою: в центрі міста міняють магістральний водовід

Воду відключать у період з 23:50 3 березня до 23:50 4 березня

В Одесі триває масштабний капремонт Новощіпного ряду, через це значна частина жителів Приморського району залишиться без води у період з 23:50 3 березня до 23:50 4 березня.

Про це повідомляє Depo.Одеса, посилаючись на Інфоксводоканал.

Крім наземної частини робіт, проводиться і заміна інженерних комунікацій. Один з найскладніших етапів – заміна магістрального водоводу на новий, з сучасних матеріалів, з тривалим терміном експлуатації. Для проведення робіт із перемикання нового прокладеного водопроводу діаметром 800 мм , значна частина вулиць середмістя Одеси буде на добу відключена від водопостачання.

Це зокрема стосується вулиці Водопровідної, Водопровідого провулку, вулиці Новощіпний ряд, Волзького провулку, Вознесенського провулку, Єлисаветградського провулка, Ватманського провулка, Привокзального провулка, Залізничного вокзалу, Старосінної площі, вулиці Пантелеймонівська, Басейного провулка, Італійського бульвару, вулиці Басейна, вулиці Рішельєвська, 62-78, 53-71, вулиці Велика Арнаутська, 49-65, вулиці Пушкінська, 75-83, 72-78. Роботи будуть проводитися підрядною будівельною організацією.

Нагадаємо, на Одещині перевірили питну воду: не вся відповідає нормі.