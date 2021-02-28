В окупованому Криму пересохли два водосховища

Балановське водосховище наближається до «мертвого об’єму»

У захопленому Росією Криму запаси Сімферопольського і Загорського водосховищ виснажилися, а Балановське водосховище наближається до висихання.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Окупаційна влада Криму оновила дані про стан водоймищ на півострові.

Так, за даними відомства на 26 лютого, повністю виснажені запаси Сімферопольського і Загорського водосховищ. За місяць, попри рясні снігові опади, води в них так і не додалося. Наближається до «мертвого об’єму» й Балановське водоймище.

Згідно з моніторингом, ще на початку лютого найбільш близькими до «мертвого об’єму» були Балановське, Тайганське і Партизанське водосховища. Сімферопольське та Загірське водосховища на той момент вже пройшли цю позначку.

У січні 2021 року Український Національний центр управління та випробувань космічних засобів також провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ Криму. Згідно з даними моніторингу, площа кримських водосховищ за останній рік істотно зменшилася.

Мертвим об’ємом водосховища називають таку кількість води в ньому, яку в нормальних умовах експлуатації вже не можна використовувати.

Нагадаємо, окупаційна влада пишається, що дружина Зеленського регулярно платить комуналку в Криму.

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