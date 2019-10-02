На Полтавщині мікроавтобус збив на смерть патрульну



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Загиблій Марині Фетч було 35 років Фото: Нацполіція

Водій Mercedes Sprinter не дотримався безпечного швидкісного режиму та скоїв наїзд на патрульну

У Полтавській області в дорожньо-транспортній події загинула патрульна поліцейська Марина Фетч під час виконання службових обов'язків.

Про це у вівторок повідомляє Наполіція.

Зазначається, що Фетч заступила на чергування на дорожню станцію патрульної поліції в місті Лубни на автодорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський.

«Близько 16-ої години на посту патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, який був в орієнтуванні. На вимогу поліцейських зупинитися водій не зреагував. У результаті нетривалого переслідування патрульним вдалося зупинити його приблизно за чотири кілометри від дорожньої станції», - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки у водія і в салоні авто виявили предмети, схожі на зброю, а сам водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Для проведення перевірки на стан сп'яніння водія Volkswagen Passat і оформлення адмінматеріалів Марина Фетч зупинила мікроавтобус Mercedes Sprinter, щоб залучити його водія свідком у справі.

У цей час по автодорозі рухався інший мікроавтобус Mercedes Sprinter, водій якого не дотримався безпечного швидкісного режиму, скоїв наїзд на патрульну і зіткнувся із зупиненим на узбіччі мікроавтобусом. Патрульна померла на місці.

Зараз розслідуються всі обставини цієї ДТП.

Як повідомлялося, 1 жовтня у місті Яготин на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів ВАЗ та УАЗ. В результаті ДТП загинули дві людини.