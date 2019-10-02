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    Події в Україні

    На Полтавщині мікроавтобус збив на смерть патрульну

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    <p>Загиблій Марині Фетч було 35 років</p> - На Полтавщині мікроавтобус збив на смерть патрульну

    Загиблій Марині Фетч було 35 років

    Фото: Нацполіція

    Водій Mercedes Sprinter не дотримався безпечного швидкісного режиму та скоїв наїзд на патрульну

    У Полтавській області в дорожньо-транспортній події загинула патрульна поліцейська Марина Фетч під час виконання службових обов'язків.

    Про це у вівторок повідомляє Наполіція.

    Зазначається, що Фетч заступила на чергування на дорожню станцію патрульної поліції в місті Лубни на автодорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський.

    «Близько 16-ої години на посту патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, який був в орієнтуванні. На вимогу поліцейських зупинитися водій не зреагував. У результаті нетривалого переслідування патрульним вдалося зупинити його приблизно за чотири кілометри від дорожньої станції», - йдеться в повідомленні.

    Під час перевірки у водія і в салоні авто виявили предмети, схожі на зброю, а сам водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

    Для проведення перевірки на стан сп'яніння водія Volkswagen Passat і оформлення адмінматеріалів Марина Фетч зупинила мікроавтобус Mercedes Sprinter, щоб залучити його водія свідком у справі.

    У цей час по автодорозі рухався інший мікроавтобус Mercedes Sprinter, водій якого не дотримався безпечного швидкісного режиму, скоїв наїзд на патрульну і зіткнувся із зупиненим на узбіччі мікроавтобусом. Патрульна померла на місці.

    Зараз розслідуються всі обставини цієї ДТП.

    Як повідомлялося, 1 жовтня у місті Яготин на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів ВАЗ та УАЗ. В результаті ДТП загинули дві людини.

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