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    Події в Україні

    У Львові біля автовокзалу розлили понад два кілограми ртуті

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    Львівські рятувальники провели заходи&nbsp;з демеркуризації зараженої території - У Львові біля автовокзалу розлили понад два кілограми ртуті
    Львівські рятувальники провели заходи з демеркуризації зараженої території

    Ртуть розлили на території парку Архангела Михаїла, площа зараження один метрквадратний - ДСНС

    У Львові біля автовокзалу розлили більше 2.5 кілограмів ртуті. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

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    «11 квітня о 13:56 год на телефон 101 надійшла інформація, про те що у м. Львові, вул. Стрийська, біля автовокзалу «Львів» (Сихівський район) на території парку Архангела Михаїла, знайдена пляшка, з якої на землю вилилась ртуть. Площа зараження - 1 м кв. Працівниками Сихівського РВ ГУ ДСНС у Львівській області проведено обстеження території, виявлено розлив приблизно 2 600 г ртуті, що була зібрана та передана в управління з питань НС та ЦЗН ЛМР. Проведено заходи з демеркуризації зараженої території»,- повідомили у департаменті.

    Обставини події встановлюються.

    Як повідомлялося, 30 березня у Львові на вулиці розлили кілограм ртуті.

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