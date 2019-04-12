У Львові біля автовокзалу розлили понад два кілограми ртуті



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Львівські рятувальники провели заходи з демеркуризації зараженої території

Ртуть розлили на території парку Архангела Михаїла, площа зараження один метрквадратний - ДСНС

У Львові біля автовокзалу розлили більше 2.5 кілограмів ртуті. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

«11 квітня о 13:56 год на телефон 101 надійшла інформація, про те що у м. Львові, вул. Стрийська, біля автовокзалу «Львів» (Сихівський район) на території парку Архангела Михаїла, знайдена пляшка, з якої на землю вилилась ртуть. Площа зараження - 1 м кв. Працівниками Сихівського РВ ГУ ДСНС у Львівській області проведено обстеження території, виявлено розлив приблизно 2 600 г ртуті, що була зібрана та передана в управління з питань НС та ЦЗН ЛМР. Проведено заходи з демеркуризації зараженої території»,- повідомили у департаменті.

Обставини події встановлюються.

Як повідомлялося, 30 березня у Львові на вулиці розлили кілограм ртуті.