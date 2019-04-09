У Львові СБУ викрила лікаря на вимаганні грошей з матері дитини-інваліда



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Фото: ssu.gov.ua

Лікар вимагала гроші з громадян за видачу витягу із медичної картки для оформлення соцвиплати для дітей-інвалідів, свою «допомогу» підозрювана оцінила приблизно у $500 за документ

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах лікаря-невролога комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що лікар вимагала гроші з громадян за видачу витягу із медичної картки для оформлення державної соціальної виплати для дітей-інвалідів. Свою «допомогу» зловмисниця оцінювала приблизно у $500 за документ.

Співробітники спецслужби задокументували факт одержання лікарем від матері дитини, яка хворіє на ДЦП, шість тисяч гривень – першої частини неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність інших медичних працівників установи до протиправної діяльності.

Заходи з викриття зловмисниці проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.