  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Львові відновлюють опалювальний сезон

    • Розсилка
    У Львові відновлюють опалювальний сезон

    Подачу тепла до будинків відновлять 11 квітня

    З огляду на зниження температури повітря, від завтра, 11 квітня, у Львові планують відновити подачу опалення до всіх споживачів теплопостачальних підприємств. Про це йдеться в повідомленні на сайті Львівської міської ради.

    Читайте також

    Зазначається, що у зв’язку з потеплінням у Львові 8 квітня було офіційно призупинено опалювальний сезон. Однак через похолодання з четверга його буде відновлено.

    Комунальні служби, які дотичні до процесу відновлення опалення, отримали доручення скоординувати свої дії, щоб до кінця дня опалення було в усіх будинках.

    Як повідомлялось, синоптики прогнозують в Україні дощі та похолодання, яке почнеться завтра, 11 квітня. Крім того, у першій половині наступного тижня, у деяких областях можливі заморозки.

    Читайте також
    Львів опалювальний сезон опалення повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ