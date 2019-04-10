У Львові відновлюють опалювальний сезон



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Подачу тепла до будинків відновлять 11 квітня

З огляду на зниження температури повітря, від завтра, 11 квітня, у Львові планують відновити подачу опалення до всіх споживачів теплопостачальних підприємств. Про це йдеться в повідомленні на сайті Львівської міської ради.

Зазначається, що у зв’язку з потеплінням у Львові 8 квітня було офіційно призупинено опалювальний сезон. Однак через похолодання з четверга його буде відновлено.

Комунальні служби, які дотичні до процесу відновлення опалення, отримали доручення скоординувати свої дії, щоб до кінця дня опалення було в усіх будинках.

Як повідомлялось, синоптики прогнозують в Україні дощі та похолодання, яке почнеться завтра, 11 квітня. Крім того, у першій половині наступного тижня, у деяких областях можливі заморозки.