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    У Львові жінка вкрала у знайомої дитину

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    У Львові жінка вкрала у знайомої дитину

    Правоохоронці виявили 53-річну жінку з дитиною на станції Сколе в електропотязі

    У Львові жінка вкрала у знайомої дитину.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

    До поліції звернулася мати, 34-річна львів’янка. Жінка повідомила, що близько дев’ятої ранку подруга забрала її 8-річну доньку. За словами заявниці, вони могли слідувати у село Лавочне або Воловець.

    Правоохоронці виявили 53-річну жінку з дитиною на станції Сколе в електропотязі сполученням Львів — Мукачево. За її словами, вони направлялись у Закарпатську область до неї додому.

    Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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