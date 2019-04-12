У Львові жінка вкрала у знайомої дитину



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Правоохоронці виявили 53-річну жінку з дитиною на станції Сколе в електропотязі

У Львові жінка вкрала у знайомої дитину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

До поліції звернулася мати, 34-річна львів’янка. Жінка повідомила, що близько дев’ятої ранку подруга забрала її 8-річну доньку. За словами заявниці, вони могли слідувати у село Лавочне або Воловець.

Правоохоронці виявили 53-річну жінку з дитиною на станції Сколе в електропотязі сполученням Львів — Мукачево. За її словами, вони направлялись у Закарпатську область до неї додому.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.